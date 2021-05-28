Galatasaray'ın eski teknik direktörü Riekerink, İskenderun'la CEO olarak prensipte anlaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Riekerink, İskenderun'la CEO olarak prensipte anlaştı

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Riekerink, İskenderun'la CEO olarak prensipte anlaştı
Anadolu Ajansı / Burak Milli - Haberler | Spor

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Jan Olde Riekerink, Misli.com 3. Lig'de mücadele eden İskenderun Futbol Kulübü ile üst yöneticilik (CEO) görevi için prensipte anlaştı.

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Jan Olde Riekerink, Misli.com 3. Lig'de mücadele eden İskenderun Futbol Kulübü ile üst yöneticilik (CEO) görevi için prensipte anlaştı.

İskenderun Futbol Kulübü Başkanı Hakan Bolat, AA muhabirine, tecrübeli teknik direktör Jan Olde Riekerink ile 3 yıllık prensip anlaşmasına vardıklarını söyledi.

Bolat, Riekerink'in 5 Haziran'da kulübün CEO'su olarak İskenderun'da olacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

Galatasaray'ın başında kupa kazanan Riekerink, 3. Lig takımı İskenderunspor'la anlaştı
Galatasaray'ın başında kupa kazanan Riekerink, 3. Lig takımı İskenderunspor'la anlaştı
Süper Lig şike iddiasıyla çalkalanıyor! Galatasaray, Aboubakar ve Hataylı Billong için başvuru yaptı
Süper Lig şike iddiasıyla çalkalanıyor! Galatasaray, Aboubakar ve Hataylı Billong için başvuru yaptı
Mustafa Cengiz, Terim konusunda son noktayı koydu: İnsan düşmanıyla çalışmaz
Mustafa Cengiz, Terim konusunda son noktayı koydu: İnsan düşmanıyla çalışmaz
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Adnan Menderes Antony Blinken Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Oğuzhan Koç Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Cristiano Ozan Tufan Şenol Güneş Merih Demiral Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Galatasaray'ın eski teknik direktörü Riekerink, İskenderun'la CEO olarak prensipte anlaştı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.05.2021 19:48:14. #1.13#

title