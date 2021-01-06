Galatasaray'ın eski kalecisi ve Roma Sportif Direktörü de Sanctis trafik kazası geçirdi
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Galatasaray'ın eski kalecisi ve Roma Sportif Direktörü de Sanctis trafik kazası geçirdi

06.01.2021 14:21 | Son Güncelleme: 06.01.2021 14:21
Galatasaray'ın eski kalecisi ve Roma Sportif Direktörü de Sanctis trafik kazası geçirdi

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma'nın sportif direktörü ve eski kaleci Morgan de Sanctis'in dün gece trafik kazası geçirdiği bildirildi.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma'nın sportif direktörü ve eski kaleci Morgan de Sanctis'in dün gece trafik kazası geçirdiği bildirildi.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, bir dönem Galatasaray forması da giyen eski futbolcu, başkent Roma'daki Cristoforo Colombo Caddesi üzerinde ciddi bir trafik kazası geçirdi.

Kazanın ardından ilk olarak Villa Stuart Kliniğine götürülen oradan da Gemelli Hastanesine sevk edilen de Sanctis, gece karnından bir operasyon geçirdi. Sabah saatlerinde de dalağından ameliyat edilen 43 yaşındaki de Sanctis'in yoğun bakımda olduğu ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

De Sanctis'in kaburgasında kırıklar olduğu da kaydedildi.

Roma takımının sportif direktörü olan eski İtalyan milli kaleci de Sanctis, 2008-2009 sezonunda Galatasaray forması giymişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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