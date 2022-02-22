Galatasaray'ın eski futbolcusu Saracchi, Levante ile anlaştı - Haberler
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Galatasaray'ın eski futbolcusu Saracchi, Levante ile anlaştı

AA, Fatih Erel - Spor
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Galatasaray'ın eski futbolcusu Saracchi, Levante ile anlaştı

Galatasaray'ın eski futbolcularından Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi, İspanya La Liga takımı Levante ile anlaştı.

Galatasaray'ın eski futbolcularından Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi, İspanya La Liga takımı Levante ile anlaştı.

İspanyol kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Saracchi ile 2024 yılına kadar anlaşmaya varıldı.

Anlaşmaya göre, 2024 yılından sonra da üç sezon opsiyonlu olmak üzere sözleşme uzatılabilecek. Saracchi, kariyerinde Copa Libertadores'i kazanmanın yanı sıra Arjantin Kupası ve River Plate ile Süper Kupa şampiyonluğu da kazandı.

Levante, La Liga'da 15 puanla son sırada bulunuyor.

AA / Fatih Erel - Spor

Marcelo Saracchi, Galatasaray, La Liga, Levante, Spor, Haberler

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