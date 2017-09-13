Galatasaray'ın "Engelsiz Aslanları" İçin Bağış Kutusu

Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı için bağış kutuları hazırlandı.



Sarı-kırmızılı futbol takımının Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edeceği maçla birlikte başlanacak proje kapsamında, Türk Telekom Stadı'na bağış kutuları yerleştirilecek ve elde edilecek gelir, tekerlekli sandalye basketbol şubesine aktarılacak.



Konuyla ilgili GSTV'ye açıklamalarda bulunan Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Başantrenörü Sedat İncesu, "Biz bugüne kadar hep taraftarımızla var olduk. Bir gelenektir, metal paralar, her maçtan önce güvenlik sebebiyle kutulara atılıyor. Bunun dünyada örnekleri çok. Biz de Türkiye'de bu projeyi ilk yapan kulüp olarak diğer kulüplere de örnek olmak istedik. Cumartesi günü Kasımpaşa maçında bu projemize başlıyoruz." ifadelerini kullandı.



Şubelerine gelir sağlayacak çok sayıda projeleri olduğunu dile getiren İncesu, "Bizim için en değerli projelerden biri bu. Bağış kutusunun dizaynını düşünürken, bize en çok dünya şampiyonluğu kupasının yakışacağını düşündük. Hem çok iyi bir Galatasaraylı hem de geçmişte okuldan arkadaşım olan Uğur Morova bize bir sürpriz yapıp, ilk portatifi üretti ve kulübümüzce de onaylanınca bu hafta Kasımpaşa maçından önce bütün stat girişlerine koyulmak üzere bu kutular üretildi." diye konuştu.



İncesu ayrıca, "Tek Bilet Tek Yürek" projesi kapsamında satışı yapılan bilekliklerin gelirinin de bundan sonra tekerlekli sandalye basketbol şubesine aktarılması konusuna kulüp başkanı Dursun Özbek'in onay verdiğini aktardı.