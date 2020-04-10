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Ergün Penbe, Galatasaray, Tarsus, Spor

Galatasaray'ın efsanesi Ergün Penbe, Tarsus'ta gıda paketi dağıttı

Mersin'in Tarsus ilçesinde teknik direktörlük yapan eski Galatasaray futbolcusu Ergün Penbe, koronavirüs nedeniyle evde kalmak zorunda olan ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi dağıttı.

10.04.2020 12:03 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:04
Galatasaray'ın efsanesi Ergün Penbe, Tarsus'ta gıda paketi dağıttı

Mersin'in Tarsus ilçesinde teknik direktörlük yapan eski Galatasaray futbolcusu Ergün Penbe, koronavirüs nedeniyle evde kalmak zorunda olan ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi dağıttı. 

Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs salgınına karşı mücadele sürerken, alınan tedbirler de artırılıyor.

Tarsus Belediyesi ekipleri de salgın nedeniyle zor durumda kalanlara destek olmak için, 3 mahalleye kuru gıda, yaş sebze, ekmek ve dezenfektan dağıtımı gerçekleştiriyor. Belediye ekiplerinin yardım dağıtımına eski Galatasaraylı futbolcu ve Tarsus İdmanyurdu'nun Teknik Direktörü Ergün Penbe'de katıldı. Penbe, daha önce birçok yardım kampanyasına katıldığını belirtirken, ilk kez kapı kapı dolaşarak kampanyada yer aldığını söyledi. Karşılarında Galatasaray ve Milli Takım'ın efsane futbolcusu Ergün Penbe'yi gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemezken, bu sıkıntılı günlerinde moral buldu. Seferoğulları'ndan Suphi karakteriyle Tosun Paşa filminde oynayan Yeşilçam emektarı Cevdet Arıkan da Ergün Penbe'yi karşısında görünce sevinenlerden oldu.2'nci Lig Beyaz grupta mücadele eden Tarsus İdmanyurdu'nun teknik direktörü Ergün Penbe, vatandaşlara 'evde kalın' çağrısı yaparak, "Başımıza musallat olan bu virüs evde kalmayla, uzak temasla etkisini kaybediyor. Yan yana gelmemeye dikkat edelim, biraz daha duyarlı olursak artan bu vakayı ancak böyle önleyebiliriz. O'na karşı savaş açtık, bu savaşı kazanmak adına yetkililer ne diyorsa göz ardı etmemek lazım ve 'Evde Kal' diyoruz. Bizim de bu kampanyada bir katkımız olsun diye geldik. Mahalle mahalle dolaşıp insanların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Burada emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Çok duyarlı bir iş ve sadece burada kalmamalı, ülkemizin genelinde yapılması gerektiğini düşünüyorum. Buna ihtiyacı olan insanlar var. Elimizi taşın altına koyup, bu zorlu süreçten hep beraber çıkmamız gerekiyor. Bunu da başaracağız inşallah" dedi.

Penbe, özellikle futbolun sadece Türkiye'de değil, dünyanın pek çok ülkesinde sevildiğini kaydederek, "Böyle zorlu bir süreçte futbolun oynanmaması, herkesin evde kalması hakikaten sıkıcı bir olay ama bu da olabiliyormuş. Bunları da yaşamak varmış ama en az şekilde bunu atlatmak lazım. Galatasaray camiasında biliyorsunuz Fatih Hocamız da bu virüsle baş etti ve savaşıp kazandı. Umarım lig başladığı zaman bomba gibi gelirler. 13 yıl Galatasaray'a hizmet etmiş bir oyuncu olarak tabii ki bu sene de Galatasaray'ın şampiyonluğunu istiyoruz ama önemli olan şu zorlu süreci, koronavirüsü atlatmak. Bence şampiyonluktan çok daha önemli, inşallah ülke olarak en az şekilde bunu atlatmaya çalışacağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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