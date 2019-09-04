Galatasaray'ın Devler Ligi kadrosu belli oldu

04.09.2019 17:57

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek kadrosu belli oldu.



Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek oyuncularını belirledi. Teknik Direktör Fatih Terim'in hazırladığı listede Ahmet Çalık, Martin Linnes, Emre Akbaba, Jimmy Durmaz, Taylan Antalyalı, Emre Taşdemir gibi isimler kadro kısıtlamasından dolayı yer almadı. Terim'in Devler Ligi kadrosuna dahil ettiği futbolcular şöyle:



Kaleciler: Muslera, Okan



Savunma: Şener Bayraklı, Ömer, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo



Orta saha: Seri, Selçuk, Belhanda, Babel, Donk, Feghouli, Nzonzi, Lemina



Hücum: Adem, Andone, Emre Mor, Falcao - İSTANBUL

Kaynak: İHA