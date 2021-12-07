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Galatasaray'ın CEO'su Hande Ocak Başev oldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Galatasaray'ın CEO'su Hande Ocak Başev oldu

Galatasaray Kulübü, spor kulübü derneği ve bağlı ortaklarına icra kurulu başkanı (CEO) olarak Hande Ocak Başev'in atandığını açıkladı.

Galatasaray Kulübü, spor kulübü derneği ve bağlı ortaklarına icra kurulu başkanı ( Ceo ) olarak Hande Ocak Başev'in atandığını açıkladı.

Galatasaray Dijital Hizmetler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Başkanlık Başdanışmanı görevini yürüten Hande Ocak Başev, sarı kırmızılı kulübün yeni CEO'su oldu.Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Galatasaray Dijital Hizmetler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Başkanlık Başdanışmanı Hande Ocak Başev, mevcut görevlerinin yanı sıra Galatasaray Spor Kulübü Derneği ve bağlı ortaklıklarına İcra Kurulu Başkanı/CEO olarak atanmıştır. Kendisine başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.


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