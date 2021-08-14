Galatasaray'ın bu sezonki rakipleriyle maçları

Süper Lig'de 2021-2022 sezonuna 16 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda Giresunspor ile yapacağı maçla başlayacak Galatasaray, bu sezon ligde yer alan takımlar içinde en çok Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.

Süper Lig'de 2021-2022 sezonuna 16 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda Giresunspor ile yapacağı maçla başlayacak Galatasaray, bu sezon ligde yer alan takımlar içinde en çok Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar, ligde geride kalan 63 sezonda Fenerbahçe ile 128 kez karşılaştı.

Lig tarihinde bu sezonki rakipleri arasında en çok galibiyeti 47 kezle Altay karşısında alan Galatasaray, en çok golü ise 156 kez ile Beşiktaş'a attı.

En fazla golü (158) Fenerbahçe'den yiyen, en fazla yenilgiyi de (50) sarı-lacivertlilerden alan sarı-kırmızılı takım, 50 defa mücadele ettiği Kayserispor'a ise sadece 3 kez mağlup oldu.

Bu sezonki rakipleriyle maçları

Galatasaray'ın, 2021-2022 sezonunda Süper Lig'de mücadele edecek takımlarla lig tarihinde yaptığı maçlarda ortaya çıkan performans tablosu şöyle: