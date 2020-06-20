Galatasaray'ın borcu 1 milyar 656 milyon TL
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Galatasaray'ın borcu 1 milyar 656 milyon TL

Galatasaray Başkanı Yardımcısı Kaan Kançal, Süper Lig'de şampiyonluk iddialarının devam ettiğini belirterek, teknik ekip ve futbolculara güvendiklerini söyledi.

Galatasaray'ın borcu 1 milyar 656 milyon TL
20.06.2020 17:17 | Son Güncelleme: 20.06.2020 17:21

Galatasaray Başkanı Yardımcısı Kaan Kançal, Süper Lig'de şampiyonluk iddialarının devam ettiğini belirterek, teknik ekip ve futbolculara güvendiklerini söyledi. Kançal, 31 Mart 2020 itibarıyla kulübün konsolide net borcunun 1 milyar 656 milyon TL olduğu açıkladı.

Galatasaray Başkanı Yardımcısı Kaan Kançal, sarı-kırmızılıların video konferans yönetimiyle gerçekleşen haziran ayı olağan divan kurulu toplantısında genel ve mali konular hakkında açıklamalarda bulundu. Korona virüs salgını öncesinde ligde iyi bir çıkış yaptıklarını ifade eden Kançal, "Takımımız iyi mücadelesiyle zirveye 3 puan yaklaşmıştı. Pandemi nedeniyle verilen aradan sonra oynadığımız ilk maçta yaşadığımız yenilgi ve talihsiz sakatlıklar bizleri üzdü. Ancak şampiyonluk iddiamız devam etmektedir. Teknik ekibimize ve futbolculara güvenimiz tamdır" şeklinde konuştu.

"NAKİT AKIŞ KAYBI YAKLAŞIK 35 MİLYON EURO"

Süper Lig'e verilen ara öncesi son Beşiktaş derbisinin seyircisiz oynanması nedeniyle tüm gişe hasılatını, iade etmek suretiyle kaybettiklerini söyleyen Kaan Kançal, "Pandemi sürecinde yayın gelirlerimiz tamamen durmuştur. Mart, nisan ve mayıs gelirlerimizi alamadık. Mağazalarımız kapatılmıştır. Satamadığımız stokların maliyeti oluştu. Bu dönemde kur farkı zararlarımız oldu. Sponsorlarımız sağ olsun, çok fazla zarar etmeden biraz vade ötelemeleriyle tahsilatlarımızı yapabildik. Ancak ekonomik daralma sebebiyle önümüzdeki sezon sponsorluk gelirlerimizde muhtemel bir azalma söz konusu olacaktır. Gişe hasılatımız kesilmiştir. Daha da önemlisi belirsizlik sebebiyle önümüzdeki sezon için yapmayı planladığımız gişe satışlarını yapamıyoruz. Tüm bunların bize yaptığı nakit akış kaybı yaklaşık 35 milyon Euro'dur. Yani yaklaşık bir UEFA Şampiyonlar Ligi gelirimizi kaybettiğimizi söyleyebilirim" diye konuştu.

"FUTBOLCULARIMIZDAN FERAGAT ETMELERİNİ TALEP ETTİK"

Kaan Kançal, korona virüs salgını sürecinde bazı önlemler aldıklarını açıklayarak, "Sosyal bir kurum olmanın sorumluluğuyla herhangi bir işten çıkarma, küçülme operasyonuna gitmedik. Devletimizin bize sağladığı kısa çalışma ödeneğinden faydalandık. Ancak bu yükümüzü ufak bir nebze azaltabildi. Kulübümüzün maruz kaldığı zararları en hafif şekilde atlatabilmek için elimizden geldiğince çalışıyoruz. Yükümüzü azaltabilmek için aldığımız bir diğer tedbir de futbolcu ve teknik kadrolarımızdan, önerilerini de dikkate alarak maaşlarından indirim yapmak suretiyle feragat etmelerini talep ettik. Futbolcu görüşmelerimizin tamamına yakını olumlu bir şekilde sonuçlandı. Bunun tamamlanmasıyla birlikte amatör şubelerimizle de benzer bir çalışma yapmayı planlıyoruz" değerlendirilmesinde bulundu.

BORÇ 1 MİLYAR 656 MİLYON TL

Galatasaray Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, divan toplantısında ayrıca mali durum hakkında sunum gerçekleştirdi. Kançal, 31 Mart 2020 itibarıyla konsolide net borcunun 1 milyar 656 milyon TL olduğu açıkladı. Kaan Kançal, bu yılın ilk üç ayında 33.8 milyon TL gelire karşın 103.4 milyon TL giderlerinin olduğunu ifade etti.

(Oğuzhan Ort/İHA)

Kaynak: İHA

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