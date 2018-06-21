Galatasaray'ın Birinci Kamp Programı 1 Temmuz'da Başlayacak

Süper Ligde 2017-2018 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları için 28 Haziran 2018 Perşembe günü Florya Metin Oktay Tesislerinde bir araya gelecek.

Sarı-kırmızılı takım, İstanbul'daki çalışmaların ardından 1 Temmuz 2018 Pazar günü İsviçre'nin Zürih kentine giderek sezon öncesi yurt dışı kamp programının ilk etabını gerçekleştirecek.

12 TEMMUZ'DA ÖZEL MAÇ YAPILACAK

Galatasaray, Zürih'teki kamp çalışmalarını 12 Temmuz 2018 Perşembe günü oynayacağı özel maçın ardından tamamlayarak İstanbul'a dönecek.

İsviçre'de gerçekleştirilecek hazırlık karşılaşması ve ikinci kamp programı ile ilgili bilgilendirme ise daha sonra yapılacak.