Galatasaray'ın bir sonraki Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, hangi takımla?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki üçüncü maçında Bodo/Glimt ile kozlarını paylaşacak. Peki, sarı-kırmızılıların bir sonraki Şampiyonlar Ligi karşılaşması ne zaman ve hangi rakiple olacak? İşte Galatasaray'ın Avrupa serüvenindeki sıradaki maç programı ve detaylar...

GALATASARAY'IN TEK EKSİĞİ SINGO

Sarı-kırmızılı takımda savunma oyuncusu Wilfried Singo, Bodo/Glimt karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Beşiktaş derbisinde sol arka adalesinden sakatlanan Fildişi Sahilli futbolcu, tedavi sürecinin devam etmesi nedeniyle Norveç ekibine karşı sahada olamayacak.

TARAFTAR DESTEĞİ EN BÜYÜK GÜÇ OLACAK

Galatasaray, Bodo/Glimt maçında en büyük avantajını taraftarıyla birlikte oynamak olarak görecek.

Son yıllarda iç sahada ortalama 45 bin civarında seyirciye oynayan sarı-kırmızılı ekip, bu karşılaşmada da dolu tribünler önünde mücadele edecek.

Liverpool maçında tribünlerin oluşturduğu büyük baskı hâlâ hafızalardayken, taraftarların yarın da benzer bir atmosfer yaratması bekleniyor.

Diğer yandan, 8 bin 500 kapasiteli suni çim zemine sahip Aspmyra Stadı'na alışkın olan Bodo/Glimt futbolcuları, bu kez farklı bir atmosferde sınav verecek.

RAMS PARK'TA 29 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Galatasaray, sahasında uzun süredir yenilgi yüzü görmüyor.

Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta oynadığı son 29 resmi maçta mağlubiyet yaşamadı.

Son iç saha yenilgisini, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys'a 1-0 kaybederek alan Galatasaray, o tarihten sonra çıktığı 29 maçta 21 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti.

Bu süreçte 21 Süper Lig, 5 Avrupa Ligi, 2 Türkiye Kupası ve 1 Şampiyonlar Ligi mücadelesinde sahaya çıkan sarı-kırmızılı ekip, iç sahadaki yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ÜST ÜSTE GALİBİYET HEDEFİ

Galatasaray, uzun bir aradan sonra UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında üst üste iki galibiyet almak için Bodo/Glimt karşısına çıkacak.

Son olarak 2012-2013 sezonunda Fatih Terim yönetiminde CFR Cluj, Manchester United ve Braga'yı art arda yenerek üç maçlık galibiyet serisi yakalayan sarı-kırmızılılar, o dönemden bu yana aynı başarıyı tekrarlayamadı.

Bu maç, Galatasaray için sadece üç puan değil, aynı zamanda uzun süredir kırılmamış bir seriyi canlandırma fırsatı anlamına geliyor.

GALATASARAY'IN BİR SONRAKİ ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki bir sonraki karşılaşması, 5 Kasım Çarşamba günü oynanacak.

Sarı-kırmızılı ekip, bu mücadelede Ajax ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.