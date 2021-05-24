Galatasaray'ın başkanlık adayı İbrahim Özdemir kimdir? İbrahim Özdemir aslen nerelidir, kaç yaşındadır?

Galatasaray'da başkanlık seçiminde yeni bir aday daha belli oldu. Koronavirüsten dolayı erteleme olmaması halinde 12-19 Haziran tarihlerinde yapılması planlanan Galatasaray başkanlık seçiminde İbrahim Özdemir'de adaylığını açıkladı. Peki İbrahim Özdemir kimdir? İbrahim Özdemir kaç yaşında, aslen nerelidir?