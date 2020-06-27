Galatasaray'ın Başakşehir karşısında sahaya çıkaracağı kadroda kimler var? Galatasaray'da Başakşehir maçında kimle sahada olacak, kimler olmayacak?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Galatasaray'ın Başakşehir karşısında sahaya çıkaracağı kadroda kimler var? Galatasaray'da Başakşehir maçında kimle sahada olacak, kimler olmayacak?

Kadrosundaki eksikler nedeniyle zor günler yaşayan Galatasaray, Başakşehir karşısına farklı bir kadro ile çıkmanın planları içinde. Teknik Direktör Fatih Terim, 4 futbolcusunu kendi mevkisinin dışında oynatacak. Peki, Galatasaray'da Başakşehir maçında kimle sahada olacak, kimler olmayacak?

Galatasaray'ın Başakşehir karşısında sahaya çıkaracağı kadroda kimler var? Galatasaray'da Başakşehir maçında kimle sahada olacak, kimler olmayacak?
27.06.2020 10:40 | Son Güncelleme: 27.06.2020 10:43

Süper Lig'de Başakşehir ile karşılaşacak olan ve eksiklerle boğuşan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, 4 futbolcusunu kendi mevkisinin dışında oynatacak. Peki, Galatasaray'da Başakşehir maçında kimle sahada olacak, kimler olmayacak? Galatasaray'ın Başakşehir karşısında sahaya çıkaracağı kadroda kimler var?

GALATASARAY'IN BAŞAKŞEHİR KARŞISINDA SAHAYA ÇIKARACAĞI KADROSU NASIL OLACAK?

Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre, Sezon başından bu yana yaşanan problemler, yapılmayan transferler ve de son olarak üst üste gelen sakatlık ve cezalar nedeniyle Teknik Direktör Fatih Terim, Başakşehir maçında kadronun yarısını gerçek mevkisinde oynatamayacak. İşte, mevcut pozisyonunun dışına kayan isimler:

1- RYAN DONK:

Son iki şampiyonlukta özellikle hamle oyuncusu olarak önemli işler yaptı. Orta alanda Terim'in yıldızlarından biri oldu. Bazen de sürpriz forvet olarak goller attı. Luyindama sakatlanınca savunmaya kaydırıldı.

2. MARIO LEMİNA:

Orta sahanın çalışkan ismi, savunmadaki eksikler nedeniyle son maçlarda defansa geçti. Lemina savunmada beklenen performansı sergilemedi.

3. ÖMER BAYRAM:

Sol bek olarak transfer edilen ve sezon içinde orta sahaya devşirilen Ömer Bayram, Başakşehir maçında ise sol önde maça başlayacak. Emre Akbaba ile maç içinde pozisyon değiştirecek.

4. EMRE AKBABA:

Başakşehir maçında orta alanda forma giyecek ama maç içinde Teknik Direktör Fatih Terim'in direktifiyle sol öne de geçmesi planlanıyor.

5. HENRY ONYEKURU:

Nijeryalı sol ön oyuncusu, Başakşehir karşılaşmasında forvetlerin yokluğunda mecburen öne kaydırılacak.

MAÇIN KADERİNİ GENÇLER DEĞİŞTİRECEK

Cim-Bom'da Muslera, Andone, Marcao ve Falcao'nun sakatlığı, Mariano, Ahmet Çalık ve Adem Büyük'ün de kart cezası olması nedeniyle Başakşehir maçındaki hamle oyuncuları gençler olacak.

Teknik Direktör Fatih Terim, savunmada 17 yaşındaki Emin Bayram, forvette 18 yaşındaki Erencan Yardımcı ve kenarda ise 19 yaşındaki Yunus Akgün'ü maç içinde hamle oyuncusu olarak sahaya sürecek.

İlgili Haberler

Başakşehir maçı için çok konuşulacak kadro! Terim'den radikal karar
Başakşehir maçı için çok konuşulacak kadro! Terim'den radikal karar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İstanbul'un göbeğinde sızıp kalan kadının hikayesi, ayıldıktan sonra ortaya çıktı Haber
İstanbul'un göbeğinde sızıp kalan kadının hikayesi, ayıldıktan sonra ortaya çıktı
Vücudunun büyük bir bölümü yanan gencin hayatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla değişti Haber
Vücudunun büyük bir bölümü yanan gencin hayatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla değişti
Son dakika: YKS sınavının başlamasıyla birlikte tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı Haber
Son dakika: YKS sınavının başlamasıyla birlikte tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı
İBB'nin Fatih'in portresini almasına karşı çıkan biri var: Yarım metrekarelik boyalı bez Haber
İBB'nin Fatih'in portresini almasına karşı çıkan biri var: Yarım metrekarelik boyalı bez
Kuaförüm Sensin'de duygusal anlar! 1,5 ay önce annesini kaybeden Bülent Ersoy, hıçkırıklara boğuldu Haber
Kuaförüm Sensin'de duygusal anlar! 1,5 ay önce annesini kaybeden Bülent Ersoy, hıçkırıklara boğuldu
Kenan Doğulu, Beren Saat ile boşanacakları yönündeki iddialara cevap verdi Haber
Kenan Doğulu, Beren Saat ile boşanacakları yönündeki iddialara cevap verdi
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti
Tutkunu olduğu 1976 model klasik otomobilin minyatürünü 36 yılda yaptı
Tutkunu olduğu 1976 model klasik otomobilin minyatürünü 36 yılda yaptı
Talihsiz adam, 1 yıl önce vefat eden eşinin mezarı başında canına kıydı
Talihsiz adam, 1 yıl önce vefat eden eşinin mezarı başında canına kıydı
Bahçelievler'de sabah saatlerinde korkutan patlama: 1 ölü, 10 yaralı
Bahçelievler'de sabah saatlerinde korkutan patlama: 1 ölü, 10 yaralı
2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir
2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir
Oxford raporu: Türkiye, tedbirleri azaltmasına rağmen vaka artışının az gerçekleştiği ülkeler arasında
Oxford raporu: Türkiye, tedbirleri azaltmasına rağmen vaka artışının az gerçekleştiği ülkeler arasında
Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım
Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım
Ceza yazılan vatandaş, polis ile maske tartışmasını sosyal medyadan canlı yayınladı
Ceza yazılan vatandaş, polis ile maske tartışmasını sosyal medyadan canlı yayınladı
Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi
Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu
Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu
Herkes fiyatını konuşuyor peki ama Fatih'in portresi neden Londra'daydı? İşte tablonun yüzlerce yıllık serüveni
Herkes fiyatını konuşuyor peki ama Fatih'in portresi neden Londra'daydı? İşte tablonun yüzlerce yıllık serüveni
Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi
Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi
Başakşehir maçı için çok konuşulacak kadro! Terim'den radikal karar
Başakşehir maçı için çok konuşulacak kadro! Terim'den radikal karar
Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini 'pişmanım' diyerek savundu
Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu
Üzerine kolonya döküp yanıyor mu diye merak eden çocuk, çakmağı çakınca alev topuna döndü
Üzerine kolonya döküp yanıyor mu diye merak eden çocuk, çakmağı çakınca alev topuna döndü
Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı
Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı
Çatlak Şanzel'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu
Çatlak Şanzel'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya 'israf' eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle karşılık verdi
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya "israf" eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle...
Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak
Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak
Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum
Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum
Geçtiğimiz yıl baba olan 79 yaşındaki iş insanı Asil Nadir, yeniden baba oluyor
Geçtiğimiz yıl baba olan 79 yaşındaki iş insanı Asil Nadir, yeniden baba oluyor
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü
Hırsızlık yapan eltileri, yanlarındaki çocuğun yürüyüş şekli ele verdi
Hırsızlık yapan eltileri, yanlarındaki çocuğun yürüyüş şekli ele verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi: Sosyal medya konusunda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlıkları içindeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi: Sosyal medya konusunda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlıkları...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Meral Akşener Süleyman Soylu Fahrettin Koca Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Esra Erol Seda Sayan Bülent Ersoy
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Yılmaz Vural Ahmet Nur Çebi İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Kaza Türk Bursa Deprem
Şu an buradasınız: Galatasaray'ın Başakşehir karşısında sahaya çıkaracağı kadroda kimler var? Galatasaray'da Başakşehir maçında kimle sahada olacak, kimler olmayacak? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.6.2020 10:46:42. #1.15#
title