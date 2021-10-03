Galatasaray'ın Avrupa kupalarındaki rakibi Lazio, Serie A'da kayıp - Haberler Spor
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Galatasaray'ın Avrupa kupalarındaki rakibi Lazio, Serie A'da kayıp

AA / Barış Seçkin - Haberler | Spor
Galatasaray'ın Avrupa kupalarındaki rakibi Lazio, Serie A'da kayıp

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 7. haftasında, Lazio deplasmanda Bologna'ya 3-0 yenildi.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 7. haftasında, Lazio deplasmanda Bologna'ya 3-0 yenildi.

Bolonya'daki Renato Dall'Ara stadında oynanan mücadelede, Serie A'nın orta sıralarında yer alan iki ekip karşılaştı.

Mücadeleye ev sahibi takım hızlı giriş yaptı ve 14. dakikada Musa Barrow ile 1-0 öne geçti. Bu golden üç dakika sonra Arthur Theare, Bologna adına farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

İlk yarı kırmızı-mavili takımın üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda ev sahibi ekip, 68. dakikada Aaron Hickey ile farkı 3'e yükseltti: 3-0.

76. dakikada Lazio'da Acerbi, çift sarı karttan kırmızı kart görerek Lazio'yu kalan dakikalarda 10 kişi bıraktı.

Mücadelede başka gol olmayınca Lazio, Bologna'ya deplasmanda 3-0 mağlup oldu.

Bu sonuçla, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki rakibi Lazio, Serie A'da bu sezon 2. yenilgisini Bologna deplasmanında aldı. Lazio, 11 puanla 7. sırada kaldı.

Bologna ise bu maçtan aldığı 3 puanla, puanını 11'e yükseltti ve 9. basamakta yer buldu.

AA / Barış Seçkin - Spor Haberleri
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