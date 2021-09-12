Galatasaray'ın Avrupa'daki rakiplerinden Lazio, Serie A'da ilk yenilgisini aldı - Haberler Spor
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Galatasaray'ın Avrupa'daki rakiplerinden Lazio, Serie A'da ilk yenilgisini aldı

AA / Barış Seçkin - Haberler | Spor
Galatasaray'ın Avrupa'daki rakiplerinden Lazio, Serie A'da ilk yenilgisini aldı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 3. haftasında Milan, sahasında ağırladığı Lazio'yu 2-0 yendi.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 3. haftasında Milan, sahasında ağırladığı Lazio'yu 2-0 yendi.

Milano'daki San Siro Stadı'nda oynanan müsabaka, iki takımın da karşılıklı ataklarıyla başladı.

Ev sahibi Milan, 45. dakikada Rafael Leao ile maçta 1-0 öne geçti.

Kırmızı-siyahlılar, 45+6. dakikada Frank Kessie ile bir penaltı atışından yararlanamayınca, ilk yarı Milan'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sonra erdi.

Milan, 67. dakikada uzun süreli sakatlıktan çıkan 39 yaşındaki İsveçli yıldızı Zlatan İbrahimovic ile farkı 2'ye çıkardı.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Milan, Lazio'yu 2-0 yendi.

Bu arada, müsabakanın bitiş düdüğünün ardından Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, Milanlı oyuncularla yaşadığı diyalog sebebiyle maçın hakemi Daniele Chiffi'den kırmızı kart gördü.

Milan, bu sonuçla ligde 3. haftada 3. galibiyetini aldı ve 9 puanla zirveye çıktı.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki rakiplerinden Lazio ise bu sonuçla, bu sezonki ilk yenilgisini Milan karşısında almış oldu. Lazio, 6 puanla 6. sırada yer aldı.

AA / Barış Seçkin - Spor Haberleri
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