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Galatasaray'ın Avrupa'daki rakiplerinden Club Brugge, evinde kazandı

Belçika 1. Futbol Ligi'nde Club Brugge, Oostende'yi 2-0 mağlup etti.

23.11.2019 00:42 | Son Güncelleme: 23.11.2019 00:42
Galatasaray'ın Avrupa'daki rakiplerinden Club Brugge, evinde kazandı

1. Futbol Ligi'nde , 'yi 2-0 mağlup etti.

'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakiplerinden Club Brugge, lig mücadelesinde evinde Oostende'yi ağırladı.

Ev sahibi ekip Mats Rits'in 29. ve Siebe Schrijvers'in 47. dakikada attığı gollerle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

Club Brugge, Şampiyonlar Ligi gruplarının 5. haftasında 26 Kasım Salı günü Galatasaray ile İstanbul'da karşılaşacak.

Kaynak: AA
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