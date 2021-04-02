Galatasaray'ın Hatayspor maçı kamp kadrosu belli oldu
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Galatasaray'ın Hatayspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Galatasaray'ın Hatayspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Hatayspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosunda Taylan Antalyalı, Emre Kılınç ve Kerem Aktürkoğlu yer almadı.

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Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Hatayspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosunda Taylan Antalyalı, Emre Kılınç ve Kerem Aktürkoğlu yer almadı.

Sarı-kırmızılı ekibin Atakaş Hatayspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:  Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Henry Onyekuru, Ryan Babel, Radamel Falcao, Halil Dervişoğlu, Peter Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Mostafa Mohamed, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, James Ozornwafor, Arda Turan, Gedson Fernandes, Sofiane Feghouli, Fatih Öztürk. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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