Galatasaray'ın anlaştığı Halil Dervişoğlu İstanbul'da

Galatasaray'ın kiralık olarak anlaşmaya vardığı 21 yaşındaki futbolcu Halil Dervişoğlu İstanbul'a geldi.

Galatasaray'ın transferi konusunda görüşmelere başladığını KAP'a bildirdiği Halil Dervişoğlu, İstanbul'a geldi. İngiltere Championship ekiplerinden Brentford'da forma giyen milli futbolcuyu taşıyan uçak, İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Sezonun ikinci yarısında Galatasaray formasını terletecek 21 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacak.Ümit Milli Takım'da da forma giyen Halil Dervişoğlu, bu sezon Brentford ve Twente'de toplam 12 resmi maçta görev alıp; 1 gol attı, 1 de asist yapma başarısı gösterdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim YILDIZ