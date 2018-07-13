Galatasaray'ın Anlaşmasını Yeniden İnceleyen UEFA, Kararını Verdi: Ek Ceza Yok

Galatasaray'ın finansal fair play uygulaması çerçevesinde dosyasının yeniden görülmesine karar verilmesi kafalarda soru işaretleri yarattı.

UEFA ilk olarak sarı-kırmızılıların dosyasını inceleme komisyonunda sonuçlandırmış ve kulüple yapılandırma anlaşması yapılmasına karar vermişti.

MILAN'A 1 YIL MEN CEZASI VERİLMİŞTİ

Ancak sonradan dosyanın tekrar görüşülmek üzere yargısal birime gönderilmesine karar vermişti. İtalya'nın ünlü kulübü Milan geçtiğimiz hafta yargısal birimde dosyasının görüşülmesinin ardından 1 yıl Avrupa'dan men edilmesi kararı çıkmıştı.

Kırmızı-siyahlılar ile ilgili alınan kararın, 33 sayfalık gerekçeli metni ortaya çıktı. Milan'ın neden Avrupa'dan men edildiğinin gerekçelerinin ortaya konulduğu metinde, sarı-kırmızılıları da dolaylı olarak ilgilendiren detaylar bulunması dikkat çekti.

GALATASARAY FARKLI KONULARDAN SORUMLU

UEFA'nın Milan kararıyla ilgili gerekçesine göre kulübün ceza almasında başa baş kuralının ihlali pay sahibi ancak tek ve asıl sebep değil.

Milan'ın geleceğe yönelik iş planının sıkıntılarına dikkat çekilen raporda bazı önemli noktalar şöyle:

-Öncelikle Milan'a Avrupa'dan men cezası, Galatasaray'ın da finansal fair play kapsamında sıkıntısı olan 'başa baş' kuralı nedeniyle verilmedi.

-Milan'ın da bu konuda sıkıntıları bulunmakla beraber, aslolarak UEFA'ya gerçekçi bir plan sunamadığı için bu yönde bir karar alındığına vurgu yapıldı.

"MİLAN GÜVEN VERİCİ DEĞİL"

- Milan'ın iş planındaki kredibilitesinin düşüklüğü ve güven verici olmadığına vurgu yapıldı.

-Galatasaray ile yapılandırma anlaşması yapılmasının gerekçeli kararındaki, baş müfettişin Cimbom ile ilgili tespitleriyle karşılaştırıldığında İtalyan ekibinin, Galatasaray'ın yerine getirdiği şeyleri yerine getiremediği ortaya çıktı.

"GALATASARAY'IN PLANI GERÇEKÇİ VE MAKUL"

-Galatasaray ile UEFA arasında varılan yapılandırma anlaşmasının gerekçeli kararında baş müfettiş, sarı-kırmızılıların yeni dönem planını 'gerçekçi ve makul' olarak değerlendirirken, Milan ise Avrupa futbolunun patronlarını bu yönde ikna edemedi.

-UEFA mali durumunun bozuk olduğunu teyit ettiği Galatasaray için raporunda 'yakın bir gelecekte düzelecek durumda' tespitini yaparken, Milan'ın bu kısa sürede toparlanamayacağına hükmederek, yaptırım getirmenin tek seçenek olduğunu düşündü.

(Güneş)