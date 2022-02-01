Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Fransız golcü Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı kulüple yeniden sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi.
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Fransız golcü Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı kulüple yeniden sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi.
Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Fransız golcü Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı kulüple yeniden sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı - Spor