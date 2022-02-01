Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Fransız golcü Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı kulüple yeniden sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi. - Haberler Spor
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Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Fransız golcü Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı kulüple yeniden sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi.

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Fransız golcü Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı kulüple yeniden sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi.

Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Fransız golcü Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı kulüple yeniden sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi.

Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Fransız golcü Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı kulüple yeniden sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor

Bafetimbi Gomis, Galatasaray, İstanbul, Spor, Haber

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