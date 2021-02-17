Galatasaray'ın Alanyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu
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Galatasaray'ın Alanyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu

17.02.2021 15:25 | Son Güncelleme: 17.02.2021 15:28
Galatasaray'ın Alanyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Süper Lig'in 26. haftasında 20 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maç için bugün Antalya'ya gidecek Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.

Süper Lig'in 26. haftasında 20 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maç için bugün Antalya'ya gidecek Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.

Hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde başlayan sarı-kırmızılı takım, çalışmalarına Antalya'da devam edecek.

Galatasaray'da tedavileri devam eden Emre Taşdemir ve Marcelo Saracchi ile karantina süresi yarın dolacak olan Halil Dervişoğlu, kamp kadrosunda yer almıyor.

Sarı-kırmızılı takımın, Aytemiz Alanyaspor maçı kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Ryan Babel, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Peter Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Mostafa Mohamed, Okan Kocuk, Marcao Teixeira, James Ozornwafor, Emre Kılınç, Bartuğ Elmaz, Arda Turan, Gedson Fernandes, Sofiane Feghouli, Fatih Öztürk.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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