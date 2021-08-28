Galatasaray'ın ABD'li basketbolcusu Melo Trimble, 3 hafta tedavi görecek
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Galatasaray'ın ABD'li basketbolcusu Melo Trimble, 3 hafta tedavi görecek

Galatasaray'ın ABD'li basketbolcusu Melo Trimble, 3 hafta tedavi görecek
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı'nın ABD'li oyuncusu Melo Trimble'ın, sağ bacağından yaşadığı sakatlık nedeniyle 3 hafta tedavi göreceği duyuruldu.

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı'nın ABD'li oyuncusu Melo Trimble'ın, sağ bacağından yaşadığı sakatlık nedeniyle 3 hafta tedavi göreceği duyuruldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki oyun kurucunun sağ bacak kalf kasındaki ağrıları nedeniyle tetkiklere tabi tutulduğu belirtildi.

Çekilen MR'ında kalf bölgesinde ikinci derecede yırtık tespit edilen Trimble'ın rehabilitasyon sürecinin 3 hafta olarak öngörüldüğü kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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Galatasaray'ın ABD'li basketbolcusu Melo Trimble, 3 hafta tedavi görecek - Haberler Spor
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