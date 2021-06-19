İşte Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas
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İşte Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas

İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Ort - Haberler | Spor

Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas, Galatasaray Spor Kulübü'ndeki ilk görevini 1997 yılında, 23 yaşındayken PAF Takımı sorumlusu olarak aldı.

Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas, Galatasaray Spor Kulübü'ndeki ilk görevini 1997 yılında, 23 yaşındayken PAF Takımı sorumlusu olarak aldı. Elmas, 1998, 2000ve 2002 yıllarında 3 dönem yönetim kurulu üyeliği, 2018 yılında da Sportif AŞ'de görev aldı.

Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas seçildi. Elmas oyların Toplamda 1541'ini alarak sarı-kırmızılıların 38. başkanı oldu.

Burak Elmas kimdir?

1974'te İstanbul doğumlu olan Burak Elmas, Avusturya Lisesi'ndeki öğrenimini tamamladıktan sonra University of Denver'da Finans ve Pazarlama eğitimi aldı. Burak Elmas, iş hayatına Türkiye'nin en büyük bağımsız hızlı tüketim ürünleri distribütörlerinden birinde başlamıştır. Aile şirketlerinde ve uluslararası birçok ortak girişimde yönetici pozisyonunda rol aldıktan sonra İngiltere merkezli uluslararası bir lojistik şirketi kurmuştur. 2008 yılından itibaren Godiva Investment şirketinde CEO görevini ifa eden ve grup yönetim kuruluna bağlı çalışan Burak Elmas, aynı zamanda gıda ürünleri imalatında en büyük Türk işletmelerinden biri olan Yıldız Grup'ta da Yönetim Kurulu üyeliği yapmış, görev süresince önemli stratejik pozisyonlar üstlendi.

Çalışma hayatı boyunca uluslararası birçok ortak girişimde görev aldığı şirketleri en üst pozisyonlarda temsil eden Elmas, bu dönem süresince Japonya, İngiltere, Amerika ve Çin Halk Cumhuriyeti gibi çeşitli ülkelerde görev yapmış ve 2020yılında tüm görevlerinden ayrılmıştır. Halen İngiltere ve Türkiye'de üç uluslararası şirkette yatırımcı ortak ve bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Galatasaray Spor Kulübü'ndeki ilk görevini 1997 yılında, 23 yaşındayken Galatasaray PAF takımı sorumlusu olarak alan Burak Elmas, 1998, 2000 ve 2002 yıllarında 3 dönem yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. Profesyonel futbol takımının yönetiminden sorumluyken, Türk futbol tarihinde Galatasaray ilk kez UEFA ve Süper Kupa'yı kazanmıştır. Burak Elmas 2018 yılında da Galatasaray Sportif AŞ'de görev almıştır.

Evli ve iki çocuk babası olan Burak Elmas İngilizce ve Almanca bilmektedir.

(Oğuzhan Ort - Güven Mert Ercan - Ozan Buğra Koşar - Uygar Aydın/ İHA)

İşte Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas
İşte Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas
İşte Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas
İşte Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas
İşte Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Ort

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