Galatasaray'ın 22. şampiyonluk kutlamaları Kuşadası'nda devam etti

Galatasaray'ın Süper Lig'de elde ettiği 22. şampiyonluk kutlamaları kapsamında Galatasaray Kuşadası Taraftarlar Derneği kutlama organizasyonu düzenlendi.

Şampiyonluk kutlamasına Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Dilek Kutlu, Kuşadası Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel katıldı. Kutlamalara katılamayan Galatasaray Başkan Mustafa Cengiz, konuklara barkovizyondan seslendi.

Kuşadası'ndaki kutlama gecesi Galatasaraylı kadın taraftarlardan oluşan koronun söylediği şarkılar ve canlı müzik ile devam ederken sarı-kırmızı taraftarlar, 22. Süper Lig ve 18. Ziraat Türkiye Kupası ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Gecenin konukları arasında yer alan ve aynı zamanda Galatasaray taraftarı olan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Galatasaray Kuşadası Taraftarlar Derneği, muhteşem bir kutlama düzenledi. Kulübümüzün yöneticisinin burada olması da ayrı bir mutluluk bizim için. Kuşadası genelinde bir kamuoyu araştırması yapılsa Galatasaray taraftarları fazla çıkar. Taraftarlar derneğinin hem kurucusu hem de üyesi olarak çok mutlu olduk, gurur duyduk. Herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kutlama gecesinde konuşan Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Dilek Kutlu, "Birçok kutlamaya gittik, taraftar derneklerimiz çok güzel kutlamalar organize ediyor. Daha önce bir halı saha maçı yapılmıştı bu gece de daha önce görmediğimiz bir şey gördük. Kadın taraftarlarımızdan oluşan koro harika bir konser verdiler bize. Çok memnun oldum, çok mutlu oldum. Burada çok duygusal ve gerçekten çok profesyonel bir organizasyon oldu. Ozan Orhan, Taraftar Derneği Başkanı ve yönetim kurulu, Belediye Başkanımız bizi çok iyi ağırladılar. Hepsine çok teşekkürler, inşallah daha nice şampiyonlukları beraber kutlayacağız" dedi.

Galatasaray Kuşadası Taraftarlar Derneği Başkanı Barış Salbaş ise, "Ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarım çok mutluyuz. Çok güzel bir balo oldu. Öncelikle Dilek Hanıma çok teşekkür ediyoruz, bizi yalnız bırakmadı. Belediye Başkanımız Ömer Gürel'e de teşekkür ediyoruz, kaymakamımız da buradaydı, kendisine teşekkür ediyorum. Çok eğlendik, nice şampiyonluklara inşallah" şeklinde konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA