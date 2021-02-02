Fernando Muslera kalesinde devleşti! Türk Telekom'da penaltı kaçtı

Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetiyor.

Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Galatasaray, ligde oynadığı 21 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, 22. haftayı 42 puanla üçüncü sırada tamamladı. Ligde oynadığı maçların 6'sını kazanan, 6'sında berabere kalan ve 9'unu kaybeden Medipol Başakşehir ise 22. haftayı 24 puanla 15. sırada bitirdi.

SON 3 MAÇINI KAZANDI

Galatasaray, Süper Lig'de son 3 maçını kazanarak galibiyet serisi yakaladı. Sarı-kırmızılı ekip, son üç karşılaşmasında Denizlispor'u 6-1, Yeni Malatyaspor ve Gaziantep FK'yi ise 1-0'lık skorlarla mağlup etti. Galatasaray ayrıca sahasındaki son 7 maçtan 5 galibiyet ve 2 beraberlik ayrılarak, mağlubiyet yaşamadı.

5 FUTBOLCU KADRODA YOK

Galatasaray'da tedavi ve adaptasyon süreçleri devam eden 5 futbolcu maçın kadrosunda bulunmuyor. Sarı-kırmızılı futbolcular Sofiane Feghouli, Oğulcan Çağlayan, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir ve Radamel Falcao, maçta görev alamıyor.

2 OYUNCU KART SINIRINDA

Galatasaray'da Younes Belhanda ve Christian Luyindama, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 24. haftadaki Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

BAŞAKŞEHİR'DE 3 EKSİK

Medipol Başakşehir'de tedavileri devam eden Edin Visca, Nacer Chadli ve Berkay Özcan, karşılaşmada forma giyemiyor. Turuncu-lacivertli ekipte, uzun süreli sakatlıkları bulunan Junior Caiçara ve Bolingoli de diğer eksik isimler.

3 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Bu sezon 3'er sarı kart gören Alexandru Epureanu, Mahmut Tekdemir ve Deniz Türüç, Galatasaray müsabakası öncesi ceza sınırında bulunuyor. Bu üç futbolcu, karşılaşmada oynayıp kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve turuncu-lacivertli ekibin 24. haftada Fatih Karagümrük'ü ağırlayacağı mücadelede forma giyemeyecek.

26. RANDEVU

Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 26. kez karşı karşıya gelecek.

Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette, geride kalan 25 maçtan 12'sini Galatasaray, 7'sini Medipol Başakşehir kazandı, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Galatasaray'ın 40 golüne, Medipol Başakşehir 35 golle cevap verdi.İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan müsabakayı Galatasaray, 2-0'lık skorla kazandı.

İŞTE İLK 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Marcao, Donk, Saracchi, Taylan Antalyalı, Etebo, Emre Kılınç, Arda Turan, Onyekuru, Babel.

BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Ömer Ali, Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Azubuike, Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç, Giuliano, Guldbransen, Crivelli.

CANLI ANLATIM

Dakika 1: Karşılaşma hakem Arda Kardeşler'in çaldığı düdükle başladı.

Dakika 15: Organize gelişen Başakşehir atağında Muslera, Gulbrandsen'in yakın mesafeden çektiği sert şutta topu kornere çeldi.

Dakika 22: Marcao'nun ceza sahası içerisinde rakibine yaptığı faul sonrası hakem, VAR incelemesinin ardından beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Başakşehirli Guiliano'nun şutunu kaleci Muslera kurtardı.