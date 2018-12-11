Galatasaray'ın 11'i Belli Oldu
Galatasaray'ın Porto ile oynayacağı karşılaşmanın 11'i belli oldu.
Galatasaray'ın Porto ile oynayacağı karşılaşmanın 11'i belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi altıncı hafta D Grubu'nda Galatasaray evinde Portekiz temsilcisi Porto ile mücadele edecek. Sarı-kırmızılıların bu önemli karşılaşmasına çıkacağı 11'i de belli oldu. Teknik Direktör Fatih Terim; Muslera, Mariano, Maicon, Ozan Kabak, Yuto Nagatomo, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Fernando, Sofiane Feghouli, Garry Rodrigues ve Eren Derdiyok'u 11'de görevlendirdi. Yedeklerde ise İsmail, Ahmet, Selçuk, Martin Linnes, Ömer Bayram, Henry Onyekuru ve Muğdat Çelik bulunuyor.Sarı kart cezalısı Serdar Aziz ile sakatlıkları devam eden Sinan Gümüş, Belhanda ve Emre Akbaba ise maç kadrosunda yer almıyor.
(Oğuzhan Ort/İHA)