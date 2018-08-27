Galatasaray'ın 11'i Belli Oldu

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Alanyaspor'u konuk edecek olan Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu. Yeni transfer Emre Akbaba 11'de sahaya çıkacak. Spor Toto Süper Lig'de 3. haftanın kapanış maçında Alanyaspor'u konuk edecek olan Galatasaray'da bu karşılaşmanın ilk 11'i belli oldu. Sarı-kırmızılılarda, Alanyaspor'dan transfer edilen Emre Akbaba, mücadeleye ilk 11'de başlayacak. Galatasaray'ın 11'i şu şekilde: Muslera-Mariano, Ahmet Çalık, Maicon, Nagatomo - Fernando - Sinan, Belhanda, Emre Akbaba, Onyekuru - Eren.

(Bozhan Memiş/İHA)