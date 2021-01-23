Galatasaray ile Yeni Malatyaspor 7. randevuda
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Galatasaray ile Yeni Malatyaspor 7. randevuda

23.01.2021 10:33 | Son Güncelleme: 23.01.2021 10:36
Galatasaray ile Yeni Malatyaspor 7. randevuda

Galatasaray ile Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de yarın 7. kez birbirine rakip olacak.

Galatasaray ile Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de yarın 7. kez birbirine rakip olacak.

İki ekip arasında daha önce yapılan 6 lig maçında sarı-kırmızılılar 3, sarı-siyahlılar ise 2 kez galibiyet sevinci yaşadı. Bir karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray'ın attığı 8 gole, Yeni Malatyaspor 5 golle karşılık verdi.

İki takım bu sezon Ziraat Türkiye Kupası maçı için karşı karşıya geldi. 12 Ocak'ta Malatya'da oynanan maçın normal süresi 0-0, uzatmaları ise 1-1 sona erdi. Penaltıları 7-6 alan Galatasaray tur atladı.

Malatya'daki maçlar

İki takım, ligde Malatya'da 3 kez karşı karşıya gelirken Galatasaray, bu maçlarda galibiyet elde edemedi.

Malatya'da yapılan 3 karşılaşmada ev sahibi takım 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Galatasaray, Yeni Malatyaspor'un 5 golüne karşılık 2 gol atabildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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