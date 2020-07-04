Galatasaray ile Trabzonspor 129. randevuda
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Galatasaray ile Trabzonspor 129. randevuda

Galatasaray ile Trabzonspor, Süper Lig'in 30. haftasında oynayacakları maç ile birlikte 129. kez rakip olacak.

Galatasaray ile Trabzonspor 129. randevuda
04.07.2020 10:57 | Son Güncelleme: 04.07.2020 11:00

Galatasaray ile Trabzonspor, Süper Lig'in 30. haftasında oynayacakları maç ile birlikte 129. kez rakip olacak. İki takım arasında geride kalan 128 maçta sarı-kırmızılıların 58-42 üstünlüğü bulunuyor.

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor, yarın saat 21.00'de Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan 29 haftada sarı-kırmızılılar, 14 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 10 beraberlik sonucunda topladığı 52 puanla 4. sırada yer alıyor. Bordo-mavililer ise 16 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 10 beraberlik sonucunda aldığı 58 puanla 2. sırada bulunuyor.

129. RANDEVU

Galatasaray ile Trabzonspor, bugüne kadar Süper Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel müsabakalar olmak üzere toplam 128 kez mücadele etti. Söz konusu mücadelelerde sarı-kırmızılılar 58 kez sahadan galip ayrılırken, bordo-mavililer ise 42 kez rakibini mağlup etti. 28 maçta ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Geride kalan karşılaşmalarda Aslan 167, Karadeniz ekibi ise 143 kez rakip fileleri havalandırdı.

Ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi.

LİGDE 94. MAÇ

İki takım arasında Süper Lig'de oynanan 93 karşılaşmada Galatasaray 41 kez 3 puan sevinci yaşarken, Trabzonspor da 30 kez sahadan galip ayrıldı. 22 maçta ise kazanan çıkmadı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 120, bordo-mavililer ise 106 gol attı.

SON 5 MAÇTA EŞİTLİK

Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan son 5 karşılaşmada iki takım birbirine üstünlük sağlayamadı. Geride kalan mücadelelerde iki takım 2'şer galibiyet alırken, 1 maç da beraberlikle sona erdi.

FARKLI SKORLAR

Galatasaray, Trabzonspor'a karşı en farklı skorlu galibiyetini 26 Mayıs 2001'de İstanbul'da oynanan Süper Lig maçında 4-0'lık sonuçla aldı. Karadeniz ekibi de 1 Eylül 2018'de Trabzon'daki lig müsabakasında rakibini 4-0 mağlup etti.

DÜDÜK CÜNEYT ÇAKIR'DA

Bu önemli karşılaşmayı FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ile Tarık Ongun yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Serkan Tokat olacak. Çakır, Galatasaray ile Trabzonspor arasında bugüne kadar oynanan 2 karşılaşmada düdük çaldı. 2011-2012 sezonunda 25 Mart 2012 tarihinde Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan ve Çakır'ın ilk yönettiği müsabaka 1-1 berabere sona ermişti. 2015-2016 sezonunda 19 Eylül 2015 tarihinde Trabzon'da oynanan mücadeleyi de sarı-kırmızılılar 1-0 kazanmıştı.

(Oğuzhan Ort/İHA)

Kaynak: İHA

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