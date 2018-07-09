Galatasaray ile Stoke City, Ndiaye Transferi İçin Görüşmelere Başladı
Galatasaray, 16 milyon euroya Stoke City'ye sattığı Ndiaye'yi kiralamak için görüşmelere başladı.
Galatasaray'da mutlaka takviye yapılacak bölgelerden biri orta saha. Teknik direktör Fatih Terim, Fernando'nun yanına Şampiyonlar Ligi seviyesinde isim istiyor. Sadece Donk ile koca sezonun geçmeyeceğini düşünüyor. İmparator'un aklındaki 1 numaralı aday ise Badou Ndiaye. Devre arasında Stoke City'ye transfer olan ve Fatih hoca yönetiminde sadece 2 maça çıkan Ndiaye konusunda haftalardır görüşmeler sürüyor. Kulübü küme düştüğü için Ndiaye ayrılacak. Senegalli futbolcu, kiralık olarak yeniden Galatasaray forması giymeye de sıcak bakıyor. Ancak yıldız ismin maliyeti bu transfere engel oluyor.
GALATASARAY 2,7 MİLYON EURO ÖNERDİ
Başkan Mustafa Cengiz, "Ndiaye kulübünde 3.5 milyon Euro alıyor. Bu parayı biz veremeyiz. Nokta" diyerek başarılı orta sahaya indirim mesajı gönderirken, gözler şimdi Ndiaye'de. Yönetim, rakamı aşağı çekmek için uğraş veriyor. Hedef, Osmanlıspor'dan Galatasaray'a geldiğinde 2 milyon 750 bin Euro'ya anlaşılan Ndiaye ile yeniden bu rakam üzerinden el sıkışmak. Cim Bom, kiralama bedeli olarak da Stoke City'ye 2 milyon Euro ücret vermeye hazır.
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ben demiştim önce satarlar 1 sene geçmeden tekrar Türkiyeye transferi için girişimde bulunurlar. bu kronik bi hastalık oldu ülkede yıllarca gomezi o istiyor bu istiyor sosayı herkes istiyor bi sürü örnek var ne zavallı bir durumCevap Yaz 2 Yayından Kaldır1YORUMCUCU: ne alakası var,senin o dediğin dandini adamlar için geçerli..bu adam kaliteli ve yüksek ücrete gitmiş..yarım sezonda da körelmediğine göre alabilirsen iyi transfer olur ki gelecek her türlü..gelmek istiyor çünkü..en önemliside buYayından Kaldır