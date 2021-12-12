Galatasaray ile Sivasspor 31. randevuda - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galatasaray ile Sivasspor 31. randevuda

Galatasaray ile Sivasspor 31. randevuda
AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın 31. kez karşı karşıya gelecek.

SİVAS (AA) - Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın 31. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 30 maçtan 19'unu sarı-kırmızılılar, 5'ini kırmızı-beyazlılar kazandı, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında Galatasaray'ın 66 golüne, Sivasspor 39 golle yanıt verdi.

Sivas'taki maçlar

Rekabette Sivas'ta yapılan 15 lig maçında taraftar beşer galibiyet alırken, 5 karşılaşma da berabere bitti.

Sivasspor, rekabetteki maçlarda evinde 25 gol attı, kalesinde 29 gole engel olamadı.

Kırmızı-beyazlılar, ligde Galatasaray karşısındaki 5 galibiyetini de sahasında aldı.

Terim'in toplantısına damga vuran tercümandan paylaşım: Koyu Beşiktaşlıyım ama etkilendim

Terim'in toplantısına damga vuran tercümandan paylaşım: Koyu Beşiktaşlıyım ama etkilendim

 Galatasaraylıları korkutan ihtimal! Marcao sahalardan uzak kalabilir

Galatasaraylıları korkutan ihtimal! Marcao sahalardan uzak kalabilir

 Fatih Terim ameliyat olacak mı? İmparator'un son durumu netlik kazandı

Fatih Terim ameliyat olacak mı? İmparator'un son durumu netlik kazandı

AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title