Galatasaray ile Sivasspor 28. randevuda
Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de yarın 28. kez karşı karşıya gelecek.
Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de yarın 28. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 27 maçtan 18'ini sarı-kırmızılılar, 5'ini kırmızı-beyazlılar kazandı, 4 maç da berabere sonuçlandı.
Lig maçlarında Galatasaray'ın 60 golüne, Sivasspor 34 golle yanıt verdi.
Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 3-2 kazandı.
Sivas'taki maçlar
Taraflar arasında Sivas'ta yapılan 13 lig maçında ev sahibi ekip 5, Galatasaray 4 galibiyet aldı, 4 karşılaşma da berabere bitti.
Sivasspor, rekabetteki maçlarda evinde 22 gol attı, kalesinde 25 gole engel olamadı.
Kırmızı-beyazlılar, ligde Galatasaray karşısındaki 5 galibiyetini de sahasında aldı.
Rakibi karşısında ligde evinde 3 maçtır kaybetmeyen Sivasspor, son 2'sinden ise galip ayrıldı.
Kaynak: AA