Galatasaray ile Sivasspor 27. randevuda

17.10.2019 10:15

Galatasaray, Süper Lig'de yarın oynayacağı Sivasspor ile 27. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılıların 17-5 galibiyet üstünlüğü var.

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, yarın saat 20.30'da sahasında D.G. Sivasspor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 7 haftada sarı-kırmızılılar 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda altığı 10 puanla 10. sırada bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar ise 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 12 puan ve averajla ikinci sırada yer alıyor.

27. RANDEVU

Galatasaray ile Sivasspor, Süper Lig'de bugüne kadar 26 kez kozlarını paylaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 17 kez sahadan galip ayrılırken, 5 kez de kırmızı-beyazlılar rakibini mağlup etti. 4 maçta ise kazanan çıkmadı. Lig maçlarında Aslan'ın 57 golüne, Yiğidolar 32 golle karşılık verdi.

SON 5 MAÇ 4 BERABERLİK, 1 MAĞLUBİYET

Galatasaray, oynadığı son 5 resmi müsabakada 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılılar bu süreçte 3 Süper Lig, 2 de UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına çıktı. Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Gençlerbirliği ve Club Brugge ile berabere kalan Aslan, Paris Saint Germain'e ise mağlup oldu. Cimbom son galibiyetini 4. haftada evinde oynadığı Kasımpaşa karşısında aldı.

ASLAN'IN 39 MAÇTIR EVİNDE BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Galatasaray, ligde Türk Telekom Stadyumu'ndaki son 39 karşılaşmada rakiplerine 3 puan kaptırmadı. Aslan, söz konusu maçlarda 32 kez rakiplerini mağlup ederken, 7 defa da berabere kaldı. Cimbom, ligde sahasında en son 2016-2017 sezonunda Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olmuştu. Galatasaray, bu alanda hem ligin devam eden en uzun yenilmezlik serisini hem de kendi tarihinin en uzun iç saha yenilmezlik serisini elinde bulunduruyor.

MARİANO CEZALI, 3 FUTBOLCU SINIRDA

Galatasaray'da Sivasspor maçı öncesinde Brezilyalı futbolcu Mariano sarı kart cezası nedeniyle kadroda yer alamayacak. Sarı-kırmızılılarda ayrıca 3 futbolcu da sarı kart sınırda bulunuyor. Ömer Bayram, Marcao ve Younes Belhanda sınırda olan isimler. Bu futbolcular sarı kart görmesi halinde 9. haftada deplasmanda oynanacak Beşiktaş derbisinde takımını yalnız bırakacak.

ALİ PALABIYIK YÖNETECEK

Galatasaray - Sivasspor mücadelesini hakem Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Erdinç Sezertam yapacak. Mücadelede dördüncü hakem olarak Caner Ak görev alacak. Ankara bölgesi hakemi olan Ali Palabıyık, daha önce 22 kez Galatasaray'ın oynadığı resmi maçlarda görev aldı. Palabıyık'ın yönettiği karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar, 11 galibiyet, 5 mağlubiyet aldı. 6 maçta ise kazanan çıkmadı.

(ORT-S)

Kaynak: İHA