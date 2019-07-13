Galatasaray ile Sevilla arasında son 2 senede 3 transfer

Galatasaray ile Sevilla arasında son iki yılda 3 futbolcu transferi gerçekleşti. Sarı-kırmızılılar Mariano'yı alırken, İspanyol temsilcisi ise Carole'u kiralık olarak, Fernando'yu da bonservisiyle kadrosuna kattı. Aslan'ın transfer gündeminde yine bir başka Sevillalı futbolcu Ever Banega bulunuyor. Galatasaray ile İspanyol ekibi Sevilla arasında son yıllarda transfer dönemleri hareketli geçiyor. İki takım da birbirlerinden futbolcu transferi gerçekleştiriyor. Son olarak sarı-kırmızılıların Brezilyalı futbolcu Fernando Reges, Sevilla'ya transfer oldu. Bu transferden önce 2017 yılında sarı-kırmızılılar, Brezilyalı sağ bek Mariano'yu kadrosuna katarken, Cimbom'dan da Lionel Carole İspanyol temsilcisine kiralık olarak gitmişti. Galatasaray, Mariano'nun transferinde bonservisine bonuslar hariç 4 milyon Euro ödedi. Sevilla ise sarı-kırmızılılara Carole'un kiralanmasına 350 bin Euro, Fernando'nun bonservisine de 4 milyon 500 Euro olmak üzere toplam 4 milyon 850 bin Euro verdi. Aslan'ın şu aralar transfer gündeminde yine bir başka Sevillalı futbolcu Ever Banega bulunuyor. Galatasaray 2008 yılında da Sevilla'dan İtalyan kaleci Morgan de Sanctis'i kiralık olarak kadrosuna dahil etmişti.

(İHA)

Kaynak: İHA