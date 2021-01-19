Galatasaray ile Modern Çikolata arasında iş birliği anlaşması yapıldı
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Galatasaray ile Modern Çikolata arasında iş birliği anlaşması yapıldı

19.01.2021 18:33 | Son Güncelleme: 19.01.2021 18:36
Galatasaray ile Modern Çikolata arasında iş birliği anlaşması yapıldı

Galatasaray Kulübü ile Modern Çikolata Gıda ve Sanayi A.Ş. arasında iş birliği anlaşması imzalandı.

Galatasaray Kulübü ile Modern Çikolata Gıda ve Sanayi A.Ş. arasında iş birliği anlaşması imzalandı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, anlaşmanın iki yıllık olduğu belirtildi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'ndaki imza töreni Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, yönetim kurulu muhasip üyesi Dorukhan Acar ve Modern Çikolata Gıda ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Emre Tayyar'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Yusuf Günay, Galatasaray'a katkıda bulunan herkese teşekkürlerini ilettiğini belirterek, "Lisansiye sözleşmesi yaptığımız Modern Çikolata, 123 ülkeye ihracat yapan bir şirket. Galatasaray'a katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Galatasaray camiası olarak kendilerine teşekkür ediyoruz. Özellikle bugünlerde Galatasaray için elini taşını altına koyan herkese, laf değil icraat üreten herkese teşekkürlerimi sunuyor, şükranlarımızı arz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Dorukhan Acar da şunları kaydetti:

"2018'den beri lisansiye firma sayımızı 27 civarından 73'e çıkardık. Taraftarımızın kullanabileceği tüm ürünlerde elimizden geldiğince lisansiye anlaşması yapmaya çalışıyoruz. Hem çalıştığımız firmalara, ortak paydaşlara hem de kulübümüze kazandırmaya çalışıyoruz. Anlaşmanın sabit bir bacağı var. Satış olsa da olmasa da alacağımız bir gelir var. Hem de hepimiz adına daha iyi olacağını düşündüğümüz bir ciro satış payımız var. İnşallah hem kulübümüz adına hem de Modern Çikolata adına hayırlı olur." şeklinde konuştu.

Modern Çikolata Gıda ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Emre Tayyar ise "1985'ten beri bisküvi, çikolata ve kek sektöründeyiz. Galatasaray ile bu iş birliğimiz bizim için bir onur. Yusuf Günay Bey'in de dediği gibi 123 ülkeye ihracat yapıyoruz. Hepimiz için hayırlı uğurlu olur inşallah." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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