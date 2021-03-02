Galatasaray ile MKE Ankaragücü 100. randevuda
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Galatasaray ile MKE Ankaragücü 100. randevuda

02.03.2021 10:13 | Son Güncelleme: 02.03.2021 10:17
Galatasaray ile MKE Ankaragücü 100. randevuda

Galatasaray ile MKE Ankaragücü, Süper Lig'de yarın 100. kez karşı karşıya gelecek.

Galatasaray ile MKE Ankaragücü, Süper Lig'de yarın 100. kez karşı karşıya gelecek.

Geride kalan maçlarda Galatasaray'ın galibiyet sayısında 62-18 gibi büyük bir üstünlüğü göze çarpıyor. Taraflar 19 maçta ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın ligde attığı 205 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 85 golle karşılık verebildi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı, Galatasaray 1-0 kazanmıştı.

Ankara'daki maçlar

Galatasaray ile MKE Ankaragücü, lig tarihinde Ankara'da 49 kez karşılaştı.

Sarı-kırmızılılar, genel toplamdaki üstünlüğünü deplasmanda da göstererek, rakibine galibiyet sayısında 24-14 üstünlük kurdu.

İki ekip Ankara'daki 11 maçta ise eşitliği bozamazken, Galatasaray 78, MKE Ankaragücü 50 gol attı.

En farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, MKE Ankaragücü karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1992-1993 sezonunda Ankara'da 8-0'lık skorla elde etti.

MKE Ankaragücü ise Galatasaray karşısında ligde en farklı galibiyetini, 2009-2010 sezonunun ilk yarısında Ankara'da yapılan maçta 3-0'lık skorla aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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