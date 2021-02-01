Galatasaray ile Medipol Başakşehir 26. randevuda
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Galatasaray ile Medipol Başakşehir 26. randevuda

01.02.2021 10:01 | Son Güncelleme: 01.02.2021 10:04
Galatasaray ile Medipol Başakşehir 26. randevuda

Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Süper Lig'de yarın 26. kez karşı karşıya gelecek.

Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Süper Lig'de yarın 26. kez karşı karşıya gelecek.

Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette, geride kalan 25 maçtan 12'sini Galatasaray, 7'sini Medipol Başakşehir kazandı, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Galatasaray'ın 40 golüne, Medipol Başakşehir 35 golle cevap verdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan müsabakayı Galatasaray, 2-0'lık skorla kazandı.

Galatasaray'ın sahasındaki maçlar

Galatasaray, ligde daha önce Medipol Başakşehir'i 12 kez konuk etti.

Sarı-kırmızılı takım, bu maçların 6'sını kazanırken, 4'ünde berabere kaldı ve 2'sinde mağlup oldu.

Sahasındaki müsabakalarda 24 gol atan Galatasaray, kalesinde 13 gol gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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