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Galatasaray ile Konyaspor 42. randevuda

AA, Ercan Çakar - Spor
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Galatasaray ile Konyaspor 42. randevuda

Galatasaray ile İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın 42. kez karşı karşıya gelecek.

KONYA (AA) - Galatasaray ile İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın 42. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 41 maçta sarı-kırmızılılar 30, yeşil-beyazlılar 3 galibiyet aldı, taraflar 8 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın 80 golüne, Konya temsilcisi 25 golle karşılık verdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray, sahasında 1-0 kazanmıştı.

Konya'daki maçlar

Galatasaray, Konyaspor ile deplasmanda yaptığı 20 maçta galibiyet sayılarında 13-3 önde bulunuyor.

İki takım, Konya'da 4 müsabakada da berabere kaldı.

En farklı skorlu galibiyetler

İstanbul'da 2007-2008 sezonunda yapılan ve sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazandı. Bu müsabaka, iki takım arasında lig tarihindeki en farklı skorlu karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

Konyaspor ise Galatasaray karşısındaki üç galibiyetinden ikisini 1-0'lık, birini de 4-3'lük skorla aldı.

AA / Ercan Çakar - Spor

İttifak Holding, Galatasaray, Konyaspor, Konya, Spor, Haberler

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