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Galatasaray ile Kasımpaşa 36. randevuda

Galatasaray ile Kasımpaşa 36. randevuda
AA / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın 36. kez karşılaşacak.

Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın 36. kez karşılaşacak.

İki ekip arasında geride kalan 35 lig maçından 22'ini Galatasaray kazandı, 7 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 6 kez galip geldi.

Galatasaray'ın 70 golüne, Kasımpaşa 33 golle yanıt verdi.

Ligde sezonun ilk yarısında lacivert-beyazlıların ev sahipliğinde yapılan maç 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Nef Stadı'ndaki maçlar

Galatasaray ile Kasımpaşa, 15 Ocak 2011'de hizmete giren Nef Stadı'nda Süper Lig'de 10 kez karşılaştı.

Sarı-kırmızılılar, yeni stadında Kasımpaşa'yı 8 kez yenerken, lacivert-beyazlılar deplasmanda 2 kez 3 puana ulaştı.

Taraflar arasında Nef Stadı'ndaki müsabakalarda meşin yuvarlak toplam 34 kez filelerle buluştu, Galatasaray 21, Kasımpaşa 13 kez gol sevinci yaşadı.

En farklı skorlar

Galatasaray, galibiyet sayısı bakımından büyük üstünlük kurduğu rakibini ligde bir kez 5-0, bir kez de 4-0 yendi.

Kasımpaşa ise 2013-2014 sezonunda Nef Stadı'ndaki maçı 4-0 kazandı.

AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri

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