Galatasaray ile Kasımpaşa 34. randevuda
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Galatasaray ile Kasımpaşa 34. randevuda

13.02.2021 10:25 | Son Güncelleme: 13.02.2021 10:28
Galatasaray ile Kasımpaşa 34. randevuda

Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın 34. kez karşı karşıya gelecek.

Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın 34. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında geride kalan 33 lig maçından 21'ini Galatasaray kazandı, 6 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 6 kez galip geldi.

Galatasaray'ın 66 golüne, Kasımpaşa 30 golle yanıt verdi.

Sezonun ilk yarısında oynanan maçı, Kasımpaşa 1-0'lık skorla kazanmıştı.

Türk Telekom Stadı'ndaki maçlar

Galatasaray ile Kasımpaşa, 15 Ocak 2011'de hizmete giren Türk Telekom Stadı'nda Süper Lig'de 9 kez karşılaştı.

Sarı-kırmızılılar, yeni stadında Kasımpaşa'yı 7 kez yenerken, lacivert-beyazlılar deplasmanda 2 kez 3 puana ulaştı.

Taraflar arasında Türk Telekom Stadı'ndaki müsabakalarda meşin yuvarlak toplam 31 kez filelerle buluştu, Galatasaray 19, Kasımpaşa 12 kez gol sevinci yaşadı.

En farklı skorlar

Galatasaray, galibiyet sayısı bakımından büyük üstünlük kurduğu rakibini ligde bir kez 5-0, bir kez de 4-0 yendi.

Kasımpaşa ise 2013-2014 sezonunda Türk Telekom Stadı'ndaki maçta 4-0 galip geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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