Galatasaray ile Kasımpaşa 27. Randevuda

Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın 27. kez karşı karşıya gelecek.



İki ekip arasında geride kalan 26 lig maçından 16'sını Galatasaray kazandı, 6 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 4 kez galip gelebildi.



Galatasaray'ın 51 golüne, Kasımpaşa 25 golle yanıt verdi.



Geçen sezonun ilk yarısında Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maçta Galatasaray 2-1 galip geldi, ikinci devre Türk Telekom Stadı'nda ise Kasımpaşa 3-1 kazandı.



En farklı skorlar



Galatasaray, galibiyet sayısı bakımından büyük üstünlük kurduğu rakibini bir kez 5-0, bir kez de 4-0 yendi.



Kasımpaşa ise 2013-2014 sezonunda Türk Telekom Stadı'ndaki maçta 4-0 galip geldi.



Maçlar



Galatasaray ile Kasımpaşa arasında yapılan lig maçlarında alınan sonuçlar şöyle:



Sezon 1. Maç 2. Maç



-------------- ---------- ----------



1959-1960 0 - 0 4 - 0



1960-1961 0 - 0 1 - 0



1961-1962 2 - 1 0 - 0



1962-1963 5 - 2 2 - 0 (Final Grubu)



1963-1964 0 - 0 5 - 0



2007-2008 1 - 0 0 - 1



2009-2010 3 - 1 4 - 1



2010-2011 3 - 0 3 - 1



2012-2013 2 - 1 1 - 2



2013-2014 1 - 1 0 - 4



2014-2015 2 - 1 3 - 2



2015-2016 2 - 2 4 - 1



2016-2017 2 - 1 1 - 3



Not: Maç sonuçlarında ilk takım olarak Galatasaray alınmıştır.