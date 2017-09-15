Galatasaray ile Kasımpaşa 27. Randevuda
Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın 27. kez karşı karşıya gelecek.
Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın 27. kez karşı karşıya gelecek.
İki ekip arasında geride kalan 26 lig maçından 16'sını Galatasaray kazandı, 6 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 4 kez galip gelebildi.
Galatasaray'ın 51 golüne, Kasımpaşa 25 golle yanıt verdi.
Geçen sezonun ilk yarısında Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maçta Galatasaray 2-1 galip geldi, ikinci devre Türk Telekom Stadı'nda ise Kasımpaşa 3-1 kazandı.
En farklı skorlar
Galatasaray, galibiyet sayısı bakımından büyük üstünlük kurduğu rakibini bir kez 5-0, bir kez de 4-0 yendi.
Kasımpaşa ise 2013-2014 sezonunda Türk Telekom Stadı'ndaki maçta 4-0 galip geldi.
Maçlar
Galatasaray ile Kasımpaşa arasında yapılan lig maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Sezon 1. Maç 2. Maç
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1959-1960 0 - 0 4 - 0
1960-1961 0 - 0 1 - 0
1961-1962 2 - 1 0 - 0
1962-1963 5 - 2 2 - 0 (Final Grubu)
1963-1964 0 - 0 5 - 0
2007-2008 1 - 0 0 - 1
2009-2010 3 - 1 4 - 1
2010-2011 3 - 0 3 - 1
2012-2013 2 - 1 1 - 2
2013-2014 1 - 1 0 - 4
2014-2015 2 - 1 3 - 2
2015-2016 2 - 2 4 - 1
2016-2017 2 - 1 1 - 3
Not: Maç sonuçlarında ilk takım olarak Galatasaray alınmıştır.