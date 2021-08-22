Galatasaray ile Hatayspor 3. randevuda
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Galatasaray ile Hatayspor 3. randevuda

Galatasaray ile Hatayspor 3. randevuda
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında yarın Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynayacağı Hatayspor ile ligde üçüncü kez karşılaşacak.

Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında yarın Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynayacağı Hatayspor ile ligde üçüncü kez karşılaşacak. Geride kalan 2 müsabakada iki takım da birer galibiyet aldı.

Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray yarın saat 21.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Hatayspor ile karşılaşacak. Ligin ilk haftasında sarı-kırmızılılar deplasmanda ligin yeni takımlarından GZT Giresunspor'u 2-0 mağlup ederken, bordo-beyazlılar ise evinde Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

Türk Telekom Stadyumu'ndaki çim bakam çalışmalarından dolayı mücadele Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Olimpiyat Stadyumu'nun 74 bin 753 kapasitesi bulunuyor. Korona virüs önlemleri kapsamında stadyumda yüzde 50 kapasitesi kadar seyirci yer alabilecek.

3. randevu

Galatasaray ile Hatayspor oynayacakları maçla birlikte Süper Lig'de üçüncü kez rakip olacak. Geçtiğimiz sezon İstanbul'da oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılılar 3-0'lık skorla kazanırken, Hatay'daki mücadeleden de ev sahibi takım 3-0 galip ayrıldı.

İki takım daha önce Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda iki takım da 1'er galibiyet aldı.

Sezonu erken açan Galatasaray bu zamana kadar 5'i Avrupa, 1'i lig maçı olmak 6 resmi karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar bu müsabakalarda 2 galibiyet elde ederken, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik de yaşadı.

Eksikler

Galatasaray'da Hatayspor karşılaşmasında Randers mücadelesinde sakatlanan Arda Turan yer alamayacak. Giresunspor karşılaşmasında Kerem Aktürkoğlu'na fiziki müdahalesinden dolayı 8 maç ceza alan Marcao takımla olmayacak. Oğulcan Çağlayan'ın lisans sorunu devam ettiğinden forma giyemeyecek.

Hüseyin Göçek düdük çalacak

Galatasaray ile Hatayspor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Hüseyin Göçek'in yönetecek. Göçek'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Mehmet Kısal yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Onur Özütoprak olacak. İstanbul bölgesi hakemi olan Hüseyin Göçek, Süper Lig'de 275 maçta görev aldı. Bu müsabakaların 117'sinde ev sahibi takımlar, 84'ünü ise deplasman takımları kazanırken, 74 mücadele ise berabere sona erdi. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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