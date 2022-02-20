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Galatasaray ile Göztepe 60. randevuda

AA, Ercan Çakar - Spor
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Galatasaray ile Göztepe 60. randevuda

Galatasaray ile Göztepe, Spor Toto Süper Lig'de yarın 60. kez karşı karşıya gelecek.

İSTANBUL (AA) - Galatasaray ile Göztepe, Spor Toto Süper Lig'de yarın 60. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 59 maçtan 34'ünü Galatasaray, 12'sini Göztepe kazandı, 13 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Atılan gollerde de Galatasaray'ın Göztepe'ye 92-42 üstünlüğü bulunuyor.

Takımlar arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray, 2-1 kazanmıştı.

İzmir'deki maçlar

Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig tarihinde İzmir'de 30. kez karşılaşacak.

Geride kalan müsabakalarda Galatasaray'ın galibiyetlerde 15-9 üstünlüğü bulunuyor.

İzmir'deki maçlarda Galatasaray 42, Göztepe ise 25 gol attı.

Farklı skorlar

Taraflar arasında geride kalan 59 lig maçında en farklı skorları İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi elde etti.

Galatasaray, 1978-1979 sezonunda İstanbul'da 6-1, 1959'daki ilk sezonda ise İzmir'de 5-0 galip geldi.

Göztepe ise rakibi karşısında en fazla 2 farklı skorlar aldı.

AA / Ercan Çakar - Spor

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, İstanbul, Göztepe, Spor, Haberler

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