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Galatasaray ile Göztepe 59. randevuda

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Galatasaray ile Göztepe 59. randevuda

Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig'de yarın 59. kez karşı karşıya gelecek.

İSTANBUL (İHA) - Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig'de yarın 59. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında şimdiye kadar oynanan maçlarda Galatasaray'ın 33-12 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, yarın saat 19.00'da sahasında Göztepe ile karşılaşacak. Ligde geride kalan haftalarda İstanbul ekibi 2'şer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyetle 8 puan topladı. İzmir temsilcisi ise 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda 5 puan aldı.

59. randevu

Galatasaray ile Göztepe bugüne kadar ligde 58 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Cimbom, 33 kez rakibini mağlup ederken, Göz-Göz ise 12 kez sahadan 3 puanla ayrıldı.13 maç da beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın 90 golüne Göztepe 41 golle karşılık verdi.

Geçtiğimiz sezon ligde oynanan iki müsabakayı Galatasaray 3-1'lik skorlarla kazanmıştı.

Ligde 4 maçtır kazanamıyor

Süper Lig'de sezona Giresunspor ve Hatayspor galibiyetleri ile başlayan Galatasaray daha sonra oynadığı maçlarda 3 puan alamadı. Sırasıyla Kasımpaşa ve Trabzonspor ile berabere kalan Aslan, daha sonra da Alanyaspor ve Kayserispor'a mağlup oldu.

41 yıldır berabere kalmıyorlar

İki takım arasında oynanan maçlar berabere bitmiyor. Galatasaray ile Göztepe son 15 karşılaşmada hiç berabere kalmadı. En son 10 Şubat 1980 tarihinde İstanbul'da oynanan mücadele 1-1 sona ermişti. Bu 15 maçta Aslan 13 kez kazanan taraf olurken, Göz-Göz ise 2 defa galibiyet sevinci yaşadı.

Son 10 maç

Galatasaray ile Göztepe arasında oynanan son 10 karşılaşmada İstanbul ekibinin üstünlüğü bulunuyor. Hepsi Süper Lig'de oynanan müsabakalar olmak üzere Aslan 9 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Göz-Göz ise 1 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. Bu 10 mücadelenin 5'i 3-1 ve 4'ü 1-0'lık skorlarla sona erdi.

Marcao cezalı

Galatasaray'da, GZT Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı fiziki müdahaleden dolayı 8 maç ceza alan Brezilyalı futbolcu Marcao, Göztepe karşılaşmasında da oynayamayacak. Sakatlıkları devam eden Arda Turan ile Sacha Boey de Göztepe ile oynanacak mücadelede yer alamayacak.

Ali Şansalan düdük çalacak

Galatasaray ile Göztepe arasında oynanacak mücadeleyi hakem Ali Şansalan'ın yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Hakan Yemişken yapacak. Dördüncü hakemlik görevini ise Mustafa Kürşad Filiz üstlenecek. Çanakkale Bölgesi Hakemi olan Ali Şansalan, Süper Lig'de 48 maçta görev aldı. Bu karşılaşmalarda 21 kez ev sahibi, 15 kez de deplasman takımları sahadan 3 puanla ayrıldı. - İSTANBUL

Galatasaray ile Göztepe 59. randevuda

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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