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Galatasaray ile Göztepe 59. randevuda

AA / Emrah Oktay - Haberler | Spor
Galatasaray ile Göztepe 59. randevuda

Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig'de yarın 59. kez karşı karşıya gelecek.

İSTANBUL (AA) - Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig'de yarın 59. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 58 maçtan 33'ünü Galatasaray, 12'sini Göztepe kazandı, 13 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Atılan gollerde de Galatasaray'ın Göztepe'ye 90-41 üstünlüğü bulunuyor.

İstanbul'daki maçlar

İki ekip, yarın yapacakları maçla ligde İstanbul'da 30. kez birbirlerine rakip olacak.

Geride kalan müsabakalarda Galatasaray'ın galibiyetlerde 18-3 üstünlüğü bulunuyor. İstanbul'da 8 maç da berabere sonuçlanırken, Galatasaray 48, Göztepe ise 16 gol attı.

Göztepe, İstanbul'da 1972-1973 sezonunda 1-0 yendiği rakibiyle daha sonra deplasmanda yaptığı 14 maçı da kazanamadı. Bu süre içindeki müsabakalardan 12'sini kaybeden İzmir ekibi, 2'sinde berabere kaldı ve taraftarlarına rakip sahada galibiyet sevinci yaşatamadı.

Farklı skorlar

Taraflar arasında geride kalan 58 lig maçında en farklı skorları İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi elde etti.

Galatasaray, 1978-1979 sezonunda İstanbul'da 6-1, 1959'daki ilk sezonda ise İzmir'de 5-0 galip geldi.

Göztepe ise rakibi karşısında en fazla 2 farklı skorlar aldı.

AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri
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