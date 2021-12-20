Galatasaray ile Fenerbahçe, FIBA Avrupa Ligi'nde 10. hafta maçlarını oynayacak - Haberler Spor
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Galatasaray ile Fenerbahçe, FIBA Avrupa Ligi'nde 10. hafta maçlarını oynayacak

Galatasaray ile Fenerbahçe, FIBA Avrupa Ligi'nde 10. hafta maçlarını oynayacak
AA / Emre Doğan - Haberler | Spor

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nda Galatasaray ile Fenerbahçe Safiport, 10. hafta müsabakalarına çıkacak.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nda Galatasaray ile Fenerbahçe Safiport, 10. hafta müsabakalarına çıkacak.

Günün ilk karşılaşmasında Fenerbahçe Safiport, İspanya ekibi Spar Girona'yı konuk edecek. Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak.

Grupta 6 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli takım, haftaya averajla 3. sırada girdi.

Galatasaray ise Polonya'nın VBW Arka takımına konuk olacak. TSİ 20.00'de başlayacak müsabakaya, Gdynia kentiyle aynı adı taşıyan spor salonu ev sahipliği yapacak.

B Grubu'nda oynadığı maçların 4'ünü kazanan ve 5'ini kaybeden sarı-kırmızılı ekip, 6. basamakta yer alıyor.

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AA / Emre Doğan - Spor Haberleri

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