Türk Telekom Stadyumu'nda 11. randevu

Galatasaray ile Beşiktaş, Türk Telekom Stadyumu'nda 11. kez birbirlerine rakip olacak.

Galatasaray ile Beşiktaş, Türk Telekom Stadyumu'nda 11. kez birbirlerine rakip olacak. Geride kalan maçlardan sarı-kırmızılılar 6, siyah-beyazlılar da 2 kez galip ayrıldı.

Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, Türk Telekom Stadyumu'nda mücadele edecek. İki takım bu statta ilk kez 2011-2012 sezonunda karşı karşıya geldi ve bu maçtan sarı-kırmızılılar 3-2'lik skorla galip ayrıldı. Geçen sezon burada oynanan derbi golsüz beraberlikle sona erdi.

Galatasaray ile Beşiktaş, Türk Telekom Stadyumu'nda bugüne kadar 10 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 6 defa sahadan galip ayrıldı. Siyah-beyazlılar ise 2 kez rakibini mağlup etti. İki takım arasında Galatasaray'ın evindeki 2 mücadele berabere sona erdi.

Galatasaray ile Beşiktaş arasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan maçlar ve sonuçları şöyle:

2011/2012 26.02.2012 Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 2

2011/2012 06.05.2012 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 2

2012/2013 27.01.2013 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1

2013/2014 22.02.2014 Galatasaray: 1 - Beşiktaş: 0

2014/2015 24.05.2015 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0

2015/2016 08.05.2016 Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1

2016/2017 27.02.2017 Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1

2017/2018 29.04.2018 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0

2018/2019 05.05.2019 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0

2019/2020 15.03.2020 Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 0 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı