Galatasaray ile Beşiktaş 347. randevuda
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Türk Telekom Stadyumu, Galatasaray, Beşiktaş, Güncel

Galatasaray ile Beşiktaş 347. randevuda

Süper Lig'in 26. haftasında karşı karşıya gelecek Galatasaray ile Beşiktaş, tarihlerinde 347. kez rakip olacak.

14.03.2020 11:10 | Son Güncelleme: 14.03.2020 11:10
Galatasaray ile Beşiktaş 347. randevuda

Süper Lig'in 26. haftasında karşı karşıya gelecek Galatasaray ile Beşiktaş, tarihlerinde 347. kez rakip olacak. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılıların 122-111 üstünlüğü bulunuyor.

Süper Lig'in 26. haftasındaki derbi mücadelesinde Galatasaray ile Beşiktaş, yarın saat 19.00'da Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan 25 haftada Sarı-kırmızılılar 49 puanla üçüncü sırada yer alırken, siyah-beyazlılar ise 43 puanla beşinci sırada bulunuyor.

347. randevu

Galatasaray ile Beşiktaş rekabeti 22 Ağustos 1924 yılında Taksim Stadı'nda oynanan maçla başladı. O müsabakayı siyah-beyazlılar 2-0 kazandı. İki takım arasındaki rekabette bugüne kadar 346 kez kozlar paylaşıldı. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 122 kez sahadan galip ayrılırken, siyah-beyazlılar ise 111 kez rakibini mağlup etti. 113 müsabakadan ise beraberlik çıktı. Galatasaray'ın 484 golüne Beşiktaş 453 ile karşılık verdi.

Ligde Galatasaray önde

İki takım Süper Lig tarihinde ise 123 kez karşılaştı. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 45, siyah-beyazlılar ise 36 kez gülen taraf oldu. 42 müsabakada ise kazanan taraf çıkmadı. Aslan 150 kez rakip fileleri havalandırırken, Kartal ise 129 kez gol sevinci yaşadı.

İki takım arasındaki son 10 maç

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan son 10 resmi maçta ise siyah-beyazlıların üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında oynanan 9 lig ve 1 TFF Süper Kupası karşılaşmasında Beşiktaş 6 kez sahadan galip ayrılırken, Galatasaray ise 2 kez rakibini mağlup etti, 2 müsabaka ise berabere sona erdi. Berabere biten TFF Süper Kupa mücadelesinde, sarı-kırmızılı ekip penaltılarla kupaya uzanmayı başarmıştı. Son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:

14.12.2015 Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 (Lig)

08.05.2016 Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1 (Lig)

13.08.2016 Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 1 (Penaltı sonucu: 0-3) (TFF Süper Kupa)

24.09.2016 Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 2 (Lig)

27.02.2017 Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1 (Lig)

02.12.2017 Beşiktaş: 3 - Galatasaray: 0 (Lig)

29.04.2018 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 (Lig)

02.12.2018 Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0 (Lig)

05.05.2019 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 (Lig)

27.10.2019 Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0 (Lig)

(İHA)

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: İHA

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