Galatasaray ile Beşiktaş 10. kez Türk Telekom Stadyumu'nda karşılaşacak Galatasaray ile Beşiktaş, Türk Telekom Stadyumu'nda 10. kez birbirlerine rakip olacak.

Galatasaray ile Beşiktaş, Türk Telekom Stadyumu'nda 10. kez birbirlerine rakip olacak. Geride kalan maçlarda sarı-kırmızılılar 6, siyah-beyazlılar da 2 kez galibiyet elde etti. Korona virüs tedbirleri nedeniyle derbi bu kez seyircisiz oynanacak.



Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş pazar günü Türk Telekom Stadyumu'nda mücadele edecek. İki takım bu statta ilk kez 2011-2012 sezonunda karşı karşıya geldi ve sarı-kırmızılılar, sahadan 3-2'lik skorla galip ayrıldı. Türk Tekekom'da geçen sezon oynanan son maçı ise Cimbom 2-0 kazanmıştı



10. randevu



Galatasaray ile Beşiktaş, Türk Telekom Stadyumu'nda bugüne kadar 9 kez mücadele etti. Söz konusu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar, 6 kez galip geldi.. Siyah-beyazlılar ise 2 kez rakibini mağlup etti. İki takım arasında Galatasaray'ın evindeki 1 mücadele berabere sona erdi.



Korona virüs tehlikesi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında tüm spor müsabakalarının nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanacağı açıklamıştı. Bu kapsamda pazar günü oynanan derbide tribünler boş kalacak.



Galatasaray ile Beşiktaş arasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan maçlar ve sonuçları şöyle:



2011/2012 26.02.2012 Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 2



2011/2012 06.05.2012 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 2



2012/2013 27.01.2013 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1



2013/2014 22.02.2014 Galatasaray: 1 - Beşiktaş: 0



2014/2015 24.05.2015 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0



2015/2016 08.05.2016 Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1



2016/2017 27.02.2017 Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1



2017/2018 29.04.2018 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0



2018/2019 05.05.2019 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0 - İSTANBUL

Kaynak: İHA