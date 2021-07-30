Galatasaray ile Antalyaspor, geliri TEMA Vakfı'na bağışlanacak bir hazırlık maçı yapacak
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Galatasaray ile Antalyaspor, geliri TEMA Vakfı'na bağışlanacak bir hazırlık maçı yapacak

Galatasaray ile Antalyaspor, geliri TEMA Vakfı'na bağışlanacak bir hazırlık maçı yapacak
Anadolu Ajansı / Süha Gür - Haberler | Spor

Galatasaray ile Fraport TAV Antalyaspor, geliri TEMA Vakfı'na bağışlanacak bir hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Galatasaray ile Fraport TAV Antalyaspor, geliri TEMA Vakfı'na bağışlanacak bir hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Teknik Direktörümüz Fatih Terim'in fikri önderliğinde, Ersun Yanal'ın da katkısı ile geliri TEMA Vakfı'na bağışlanacak, bir hazırlık maçı oynanması planlanmıştır. Galatasaray ve Fraport TAV Antalyaspor el ele, umutları yeniden yeşerteceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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Galatasaray ile Antalyaspor, geliri TEMA Vakfı'na bağışlanacak bir hazırlık maçı yapacak - Haberler Spor
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